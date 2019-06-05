Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 15:55

Киев. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины.

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы "вернуть мир в Украину".

пч

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