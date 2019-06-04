Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 21:33

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на восприятие процесса примирения и недопущение доминирования сложных вопросов истории в отношениях с Польшей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений в повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.

Дуда, в свою очередь, заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности.

"Я заверил, что мы будем поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах, а также в освобождении оккупированного Донбасса, что должно закончиться деоккупацией Крыма. Украина должна восстановить свои границы. Для нас это очень важно", - сказал президент Польши.

Он выразил уверенность, что "вместе мы можем сделать многое для блага наших народов". "Я заверил президента, что Польша постоянно поддерживает проевропейские стремления Украины, и заверил его в том, что у него есть полная поддержка евроатлантических устремлений Украины", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши уверен, что Украина - "страна с большим потенциалом". "Мы хотим помочь Украине развивать свой потенциал и улучшить сотрудничество, что выгодно для наших народов", - добавил он.

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