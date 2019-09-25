Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 20:54

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с американским лидером Дональдом Трампом пошутил по поводу их летнего телефонного разговора, спровоцировавшего политический скандал в США.

"Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону", - сказал Зеленский Трампу по-английски на встрече, которую транслировали многочисленные телеканалы.

Президент Украины старался отвечать Трампу и журналистам по-английски и только под конец общения с прессой перешел на украинский.

Конгрессмены-демократы в США ранее инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа. Среди прочего они полагали, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, чтобы добиться расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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