Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с американским лидером Дональдом Трампом пошутил по поводу их летнего телефонного разговора, спровоцировавшего политический скандал в США.
"Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону", - сказал Зеленский Трампу по-английски на встрече, которую транслировали многочисленные телеканалы.
Президент Украины старался отвечать Трампу и журналистам по-английски и только под конец общения с прессой перешел на украинский.
Конгрессмены-демократы в США ранее инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа. Среди прочего они полагали, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, чтобы добиться расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
1во ки