Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 20:54

Киев. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина - независимая страна, и он не давал обещаний расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый (генпрокурор) Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду в Нью-Йорке.

ки

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