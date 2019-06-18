Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 14:52

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Германии к переговорам с Украиной по вопросу строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на противоположность позиций.

"Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.

де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!