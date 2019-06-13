Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 14:48

Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит во Францию на следующей неделе, сообщает в четверг Елисейский дворец .

Ожидается, что он встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Их переговоры запланированы на 17 июня.

Согласно заявлению Елисейского дворца, переговоры представят возможность "проанализировать шансы решения конфликта на востоке Украины" при поддержке Франции и Германии.

Как сообщалось ранее, 18 июня Зеленский отправится в Германию.

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