Париж. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит во Францию на следующей неделе, сообщает в четверг Елисейский дворец .
Ожидается, что он встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Их переговоры запланированы на 17 июня.
Согласно заявлению Елисейского дворца, переговоры представят возможность "проанализировать шансы решения конфликта на востоке Украины" при поддержке Франции и Германии.
Как сообщалось ранее, 18 июня Зеленский отправится в Германию.
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