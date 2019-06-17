Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:24

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все заключенные и пленные граждане Украины должны быть освобождены, Российская Федерация должна также выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению 24 украинских моряков.

"Я очень благодарен президенту Макрону за внимание к судьбе заключенных и пленных украинских граждан. Все они должны быть как можно скорее освобождены. Россия также должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков, и я в это очень верю", - сказал он на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

Зеленский поблагодарил Францию за осуждение действий РФ в Азовском море и Керченском проливе.

"Мы будем и дальше сотрудничать с Францией и другими партнерами-членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореплавания в Черном и Азовском морях, и беспрепятственный проход судов в Керченском проливе", - указал глава Украинского государства.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно договору, Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, которые были задержаны в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

***/ мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!