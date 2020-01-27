Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 19:45

Киев. 27 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский в Польше принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке", - сообщает пресс-служба президента.

В Государственном музее концлагеря выступили бывшие узники Аушвица, пережившие Холокост.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

Ранее на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник в Освенциме Зеленский отметил, что трагедия Холокоста навсегда оставила раны на сердце украинцев. "Мы никогда не забудем, что среди шести миллионов жертв Шоа (Катастрофы европейского еврейства - ИФ) каждый четвертый был из Украины. Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые произошли в Бабьем Яру, когда нацисты казнили более 150 тысяч невинных", - сказал он.

Президент Украины вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали концлагерь.

Зеленский подчеркнул, что никогда не будут забыты и почти 9 млн украинцев, военных и гражданских, погибших во Вторую мировую в борьбе с гитлеровским режимом.

***/ мф

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