Париж/Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Елисейском дворце в Париже проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Проходит двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - сообщает Офис президента в твиттере.
До этого с Меркель беседовал президент РФ Владимир Путин. Параллельно проходила встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Затем Путин и Зеленский поменялись собеседниками. Друг с другом они будут общаться уже после саммита "нормандской четверки", который, как ожидается, в ближайшее время стартует в Елисейском дворце.
По договоренности между организаторами саммита, все двусторонние встречи в Елисейском дворце проходят без прессы. Не исключено, что и начало четырехстороннего саммита будет показано прессе без слов.
По его итогам ожидается совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки".
1ни ав