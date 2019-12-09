Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 16:49

Париж/Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Елисейском дворце в Париже проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Проходит двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - сообщает Офис президента в твиттере.

До этого с Меркель беседовал президент РФ Владимир Путин. Параллельно проходила встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Затем Путин и Зеленский поменялись собеседниками. Друг с другом они будут общаться уже после саммита "нормандской четверки", который, как ожидается, в ближайшее время стартует в Елисейском дворце.

По договоренности между организаторами саммита, все двусторонние встречи в Елисейском дворце проходят без прессы. Не исключено, что и начало четырехстороннего саммита будет показано прессе без слов.

По его итогам ожидается совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки".

1ни ав

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