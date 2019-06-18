Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 14:52

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что удастся заключить соглашение с Российской Федерацией о транзите газа в Европу

"Вы знаете, что у нас заканчивается контракт (на транзит российского газа - ИФ) в конце этого года. Но мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.

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