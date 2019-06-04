Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:04

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что в перспективе Украина и НАТО смогут преобразовать нынешний уровень сотрудничества в полноценное союзничество, а также заявил, что одной из его первоочередных задач на посту главы государства является реальная реализация положений закона о нацбезопасности.

"Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности. Я уверен, что наше особенное партнерство с альянсом будет эффективно развиваться. Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна сфокусироваться на реформах.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании - осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО. Реальная реализация положений закона Украины о национальной безопасности является одним из моих первоочередных заданий - реформа СБУ, реформа разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", - добавил Зеленский.

ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!