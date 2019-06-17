Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:24

Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" в ближайшее время встретятся, чтобы подготовить их следующую встречу.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

КИ

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