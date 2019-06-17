Киев. 17 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что войну в Донбассе должна хотеть завершить не только Украина, но и Россия.

"Мы будем параллельно продолжать минский процесс и обязательно вернемся к "нормандскому формату" в ближайшее время. Потому что я не могу, и народ Украины, мы все не можем ждать еще пять лет. Мы хотим завершить войну. Но для этого обе стороны должны хотеть: и Россия, и Украина должны хотеть завершить войну, а не только Украина", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник в Париже.

"Поэтому мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы мы вернулись к нормальным минским договоренностям, чтобы мы все это сделали, и у нас завершилась война, и наши парни вернулись живыми домой", - добавил он.

Глава Украинского государства указал, что прекращение огня и освобождение пленных - это первоочередные вещи, которые обе стороны должны сделать в ближайшее время.

"Мало того, возвращение наших парней, наших политических заключенных, которые сейчас находятся по всей России. Я думаю, что первый шаг - это возвращение наших пленных, возвращение моряков. Это параллельный трек с Минском, не надо это смешивать в одно целое", - отметил Зеленский.

ки

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