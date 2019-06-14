Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 9:47

Новосибирск. 14 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован в западной части Монголии в 560 к юго-западу от города Эрдэнэт, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр произошедшего в 10:32 мск в пятницу землетрясения имел координаты 44.66 градуса северной широты и 100.40 градуса восточной долготы и находился примерно в 230 км от китайско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Еж ки

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