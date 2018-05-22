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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:12 22.05.2018 - 08:12

Новосибирск. 22 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Сомонова моря у восточного побережья острова Бугенвиль в 76 км к западу-юго-западу от города Арава (Папуа - Новая Гвинея), сообщает в среду Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:12 мск в понедельник землетрясения имел координаты -6.52 градуса южной широты и 154.92 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

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