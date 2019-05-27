Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 12:23

Новосибирск. 27 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в акватории залива Кука на полуострове Аляска (США) в 299 км к юго-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 12:52 мск в понедельник землетрясения имел координаты 59.13 градуса северной широты и -152.70 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценивает магнитуду землетрясения в 5,8, однако по ее данным, эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах южнее берега острова Ушагат.

Еж ки

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