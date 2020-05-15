Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 14:14

Новосибирск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в штате Невада в США в 189 км к юго-востоку от Карсон-Сити, Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного 14:03 мск в пятницу зе млетрясения имел координаты 38.39 градуса северной широты и -117.78 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 6,4. Также американские сейсмологи сообщают о нескольких афтершоках магнитудой от 4,9 до 5,4 в этом же районе.

Еж во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции