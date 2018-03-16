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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:32 16.03.2018 - 07:32

Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в западной части Монголии в 697 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 20:07 мск в четверг сейсмособытия имел координаты 46.66 градуса северной широты и 91.53 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 40 км от монгольско-китайской границы. Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения сорставила 3,7 балла по шкале MSK-64. еж см Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс