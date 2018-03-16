Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на западе Монголии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован в западной части Монголии в 697 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 20:07 мск в четверг сейсмособытия имел координаты 46.66 градуса северной широты и 91.53 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 40 км от монгольско-китайской границы.
Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения сорставила 3,7 балла по шкале MSK-64.
еж см
Интерфакс