Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане на границе с Китаем
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Алматы. 22 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в понедельник в 11:31 аст (8:31 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.
Подземный толчок энергетическим классом 8,9 зафиксирован на глубине 10 км в 346 км на северо-восток от Алматы. Координаты эпицентра: 45.05 градуса северной широты, 80.39 градуса восточной долготы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, говорится в сообщении сейсмологов.
вш
Интерфакс