Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане на границе с Китаем

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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:02 22.10.2018 - 08:02

Алматы. 22 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в понедельник в 11:31 аст (8:31 мск) произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики. Подземный толчок энергетическим классом 8,9 зафиксирован на глубине 10 км в 346 км на северо-восток от Алматы. Координаты эпицентра: 45.05 градуса северной широты, 80.39 градуса восточной долготы. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, говорится в сообщении сейсмологов. вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс