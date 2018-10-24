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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:06 24.10.2018 - 08:06

Новосибирск. 24 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 122 км к западу от города Аксу зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:31 мск во вторник, имел координаты 40.74 градуса северной широты и 78.90 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 85 км от границы с Киргизией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

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