Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 8:13

Новосибирск. 15 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 324 к югу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр произошедшего в 08:28 мск во вторник землетрясения имел координаты 48.84 градуса северной широты и 95.56 градуса восточной долготы и находился примерно в 120 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Еж вш

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