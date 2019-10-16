Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 12:25

Новосибирск. 16 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 405 км к югу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 10:57 мск в среду землетрясения имел координаты 48.21 градуса северной широты и 95.98 градуса восточной долготы и находился примерно в 200 км от российско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Еж пч

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