Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 8:47

Новосибирск. 26 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 312 км к юго-западу от Ангарска (Иркутская область), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 09:36 мск во вторник землетрясения имел координаты 50.70 градуса северной широты и 100.52 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 100 км от границы в РФ.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

еж

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