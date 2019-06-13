Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 9:48

Новосибирск. 13 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 159 км северо-восточнее города Хами, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:59 мск в четверг, имел координаты 44.12 градуса северной широты и 94.23 градуса восточной долготы и находился примерно в 45 км от границы с Монголией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Еж др

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