Новосибирск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в 220 км северо-восточнее города Чанцзи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:59 мск в понедельник, имел координаты 45.65 градуса северной широты и 88.91 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

еж

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