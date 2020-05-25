Новосибирск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в 220 км северо-восточнее города Чанцзи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:59 мск в понедельник, имел координаты 45.65 градуса северной широты и 88.91 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
еж