Новосибирск. 27 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на полуострове Аляска (США) в 693 км к северо-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:27 мск в среду землетрясения имел координаты 66.33 градуса северной широты и -157.20 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Ранее в этой части полуострова фиксировались землетрясения аналогичной силы.
Еж вв