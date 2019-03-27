Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 2:20

Новосибирск. 27 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на полуострове Аляска (США) в 693 км к северо-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:27 мск в среду землетрясения имел координаты 66.33 градуса северной широты и -157.20 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Ранее в этой части полуострова фиксировались землетрясения аналогичной силы.

Еж вв

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