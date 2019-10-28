Новосибирск. 28 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в северной части Аргентины в 150 км севернее города Сан-Хуан, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:55 мск в понедельник землетрясения имел координаты -30.27 градуса южной широты и -69.08 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 73 км от чилийско-аргентинской границы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".
Еж др