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Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок зафиксировано в Индийском океане в 1295 км от города Кюрпип на острове Маврикий, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:06 мск в пятницу землетрясения имел координаты -27.09 градуса южной широты и 67.87 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

еж

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Интерфакс