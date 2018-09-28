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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 10:11 28.09.2018 - 10:11

Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок зафиксировано в Индийском океане в 1295 км от города Кюрпип на острове Маврикий, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:06 мск в пятницу землетрясения имел координаты -27.09 градуса южной широты и 67.87 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". еж Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс