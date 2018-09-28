Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индийском океане
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок зафиксировано в Индийском океане в 1295 км от города Кюрпип на острове Маврикий, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:06 мск в пятницу землетрясения имел координаты -27.09 градуса южной широты и 67.87 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
еж
Интерфакс