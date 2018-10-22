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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:01 22.10.2018 - 08:01

Новосибирск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Атлантического океана близ островов Тринидад и Тобаго, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:35 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 11.22 градуса северной широты и 59.95 градуса западной долготы и находился в 181 км восточнее столицы островного государства Тринидад и Тобаго - города Порт-оф-Спейн (о.Тринидад).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Еж бе

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