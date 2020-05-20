Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 16:26

Новосибирск. 20 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Филиппинского моря у побережья острова Минданао (Филиппины) в 132 км восточнее города Генерал-Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 15:45 мск в среду землетрясения имел координаты 5.73 градуса северной широты и 126.39 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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