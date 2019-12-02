Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 2:34

Новосибирск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Соломона моря в 174 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:23 мск в понедельник землетрясения имел координаты -10.13 градуса южной широты и 161.33 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от побережья острова Сан-Кристобаль в составе Соломоновых островов.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Еж вв

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