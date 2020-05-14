Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 10:24

Новосибирск. 14 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в юго-западной части Монголии в 495 км к северо-востоку от города Хами (КНР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 10:22 мск в четверг землетрясения имел координаты 44.50 градуса северной широты и 99.15 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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