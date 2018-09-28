Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии
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Новосибирск. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на острове Сулавеси (Индонезия) в 57 км к северу от города Палу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:00 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.38 градуса южной широты и 119ю85 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
еж
Интерфакс