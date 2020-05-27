Новосибирск. 27 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в 83 км к северо-западу от столицы тихоокеанского островного государства Вануату города Порт-Вила, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:09 мск в среду землетрясения имел координаты -17.44 градуса южной широты и 167.61 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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