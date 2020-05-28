Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 10:42

Новосибирск. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 173 км к юго-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 10:19 мск в четверг землетрясения имел координаты -22.40 градуса южной широты и -174.13 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Еж

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