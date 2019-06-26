Новосибирск. 26 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Панаме в 35 км западнее города Давид, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 8:24 мск в среду землетрясения имел координаты 8.46 градуса северной широты и -82.75 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 10 км от границы с Коста-Рикой.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Еж пч