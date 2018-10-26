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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 8:04 26.10.2018 - 08:04

Новосибирск. 26 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:55 мск в пятницу землетрясения имел координаты 37.48 градуса северной широты и 20.72 восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное". еж ад Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс