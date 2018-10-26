Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Греции
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Новосибирск. 26 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:55 мск в пятницу землетрясения имел координаты 37.48 градуса северной широты и 20.72 восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".
еж ад
Интерфакс