*** Есть риск формирования цунами

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Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Магнитуда землетрясения составила 7,3.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).

Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.

При этом, по сообщению западных СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков.

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