Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 21:13

*** Есть риск формирования цунами

(расширенная версия, меняется источник, добавлена информация о магнитуде землетрясения)

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник Геологическая служба США.

По ее оценке, магнитуда землетрясения составила 7,7. Изначально она оценивалась в 7,3.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).

Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.

При этом, по сообщению западных СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков. Геологическая служба США на своем сайте разместила соответствующее предупреждение.

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