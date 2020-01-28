*** Есть риск формирования цунами
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Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник Геологическая служба США.
По ее оценке, магнитуда землетрясения составила 7,7. Изначально она оценивалась в 7,3.
Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).
Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.
При этом, по сообщению западных СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков. Геологическая служба США на своем сайте разместила соответствующее предупреждение.
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