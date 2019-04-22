Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 19:25

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее на Филиппинах, привело к гибели минимум восьми человек, сообщает в понедельник Геологическая служба США.

Геологическая служба отмечает, что землетрясение произошло в 1 км от города Гатед в провинции Пампанга на острове Лусон.

По данным СМИ, примерно 30 человек оказались заблокированы под завалами в одном из городских супермаркетов провинции.

Также в некоторых районах острова Лусон наблюдаются перебои с подачей электричества. Кроме того, временно работу прекратил железнодорожный транспорт на время оценки ущерба от землетрясения. На сутки закрыт международный аэропорт Кларк, все рейсы филиппинских авиакомпаний Cebu Air и Philippine Airlines из него отменены.

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