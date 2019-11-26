Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - На юге Боснии и Герцеговины во вторник зафиксировано сильное землетрясение, сообщает Геологическая служба США.
По ее данным, магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр располагался к юго-востоку от Сараево и залегал на глубине 10 км.
Пока информации о погибших или пострадавших в Боснии и Герцеговине не поступало.
Ранее во вторник землетрясение произошло в Албании. Шесть человек погибли, еще около 300 пострадали.
Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной".
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