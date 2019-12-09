Рим. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в итальянской области Тоскана, сообщает в понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 30 км к северо-востоку от Флоренции и в 4 км от города Скарперия. Некоторые школы в области закрыли, наблюдаются перебои в движении железнодорожного транспорта: какие-то поезда отменили совсем, другие - задерживаются. В частности, пока нет сообщения между Флоренцией и Болоньей.
По данным канала РАИ, жертв землетрясения нет. Жители коммуны Виккьо поблизости от Флоренции в панике выбежали из своих домов, когда почувствовали землетрясение.
"В супермаркете с полок падали товары, но никакого ущерба или травм у людей нет", - рассказал каналу мэр города Филиппо Карла Кампа.
По словам жителя коммуны Барберино-ди-Муджелло, также расположенной неподалеку от Флоренции, во время землетрясения со стен в здании упали картины, книжные стеллажи. Также по одной из стен церкви 17 века в этой коммуне пошли трещины.
В 1919 году в этой области произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 100 человек.
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