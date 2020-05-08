Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 8:51

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Землетрясения магнитудой 5,1 произошло в пятницу близ Тегерана, погиб один человек, сообщили в пятницу местные СМИ.

По их данным, подземные толчки были зафиксированы на глубине семь километров в 00:48 по местному времени (23:18 четверга мск) в 58 километрах к востоку от Тегерана.

Как сообщают местные власти, землетрясение ощущалось в Тегеране, Куме, Мазендеране и Казвине.

В результате землетрясения погиб 60-летний мужчина - он выбежал из дома во время подземных толчков и получил черепно-мозговую травму.

Еще шестеро человек получили травмы.

На места происшествия работают группы спасателей, власти оценивают нанесенный ущерб.

По данным министерства по делам спорта, в пострадавших от землетрясения районах открыли спортивные залы и стадионы для тех, кому было необходимо убежище на ночь.

По данным иранского телевидения, за землетрясением последовали восемь эхо-толчков.

1ви ар

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