Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Землетрясения магнитудой 5,1 произошло в пятницу близ Тегерана, погиб один человек, сообщили в пятницу местные СМИ.
По их данным, подземные толчки были зафиксированы на глубине семь километров в 00:48 по местному времени (23:18 четверга мск) в 58 километрах к востоку от Тегерана.
Как сообщают местные власти, землетрясение ощущалось в Тегеране, Куме, Мазендеране и Казвине.
В результате землетрясения погиб 60-летний мужчина - он выбежал из дома во время подземных толчков и получил черепно-мозговую травму.
Еще шестеро человек получили травмы.
На места происшествия работают группы спасателей, власти оценивают нанесенный ущерб.
По данным министерства по делам спорта, в пострадавших от землетрясения районах открыли спортивные залы и стадионы для тех, кому было необходимо убежище на ночь.
По данным иранского телевидения, за землетрясением последовали восемь эхо-толчков.
1ви ар