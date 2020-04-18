Токио. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу к западу от острова Огасавара, который расположен в 200 км южнее Токио, информирует Японское метеорологическое агентство.
Очаг землетрясения находился на глубине 490 км.
Предупреждений об угрозе цунами не поступало.
1ар др
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта