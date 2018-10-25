Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:45 25.10.2018 - 11:45

Новосибирск. 25 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в северной части Монголии в 259 км к северо-западу от города Эрденет, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 12:08 мск в четверг землетрясения имел координаты 50.11 градуса северной широты и 100.89 градуса восточной долготы, примерно в 120 км от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.

Еж пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер