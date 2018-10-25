Землетрясение произошло на севере Монголии близ границы с Россией
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Новосибирск. 25 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в северной части Монголии в 259 км к северо-западу от города Эрденет, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 12:08 мск в четверг землетрясения имел координаты 50.11 градуса северной широты и 100.89 градуса восточной долготы, примерно в 120 км от границы с Россией.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.
Еж пч
Интерфакс