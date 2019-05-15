Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 8:18

Новосибирск. 15 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 145 км севернее города Хами, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:21 мск, имел координаты 44.05 градуса северной широты и 93.97 градуса восточной долготы и находился примерно в 60 км от границы с Монголией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Еж ки

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