Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 17:08

Брюссель. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители посольства РФ в Бельгии, властей фламандского города Генк (провинция Лимбург), местные активисты и волонтеры приняли в понедельник участие в церемонии в рамках акции "Дорога памяти", передает корреспондент "Интерфакса".

Эта акция посвящена увековечению памяти советских солдат, погибших при освобождении европейских стран от гитлеровской оккупации. Землю с воинских захоронений в Европе доставляют в Россию, ее разместят в главном храме российской армии.

В Генке захоронены 73 советских воина, погибших в 1941-1944 гг.

Бургомистр города Вим Дрис, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнул значение сохранения исторической памяти о людях, отдавших жизнь в борьбе с германским фашизмом.

"Если мы будем помнить о том, чему научились в прошлом, мы сумеем учиться и в будущем", - заявил бургомистр.

Он поблагодарил волонтеров из разных общественных организаций, помогающих сохранять память о погибших. "Мы считаем это важным и поддерживаем это", - добавил Дрис.

По словам выступившего затем советника-посланника российского посольства Дмитрия Бородина, чтобы "не допустить возрождения этого абсолютного зла, которым является нацизм, нужно сохранять память".

"Те, кто захоронен здесь, отдали жизни за свою родину, но также и за свободу Бельгии. И каждый, кто сражался против нацизма, заслуживает уважения", - сказал российский дипломат.

При этом он отметил и роль участников бельгийского Сопротивления и солдат антигитлеровской коалиции.

Были возложены венки и цветы к мемориалу советским воинам. Церемония завершилась исполнением гимнов Бельгии, России и гимна Европы.

Земля с воинских захоронений в Генке будет храниться в главном храме российских вооруженных сил на территории филиала Центрального музея ВС РФ, который планируется открыть к 75-летию Победы.

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