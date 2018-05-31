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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:31 31.05.2018 - 13:31

Мадрид. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан объявил, что покидает команду.

Свое решение он озвучил на пресс-конференции в Мадриде в четверг. Пресс-конференция транслируется в Twitter клуба.

"Я принял решение не продолжать работу в качестве тренера "Реала". Это странный момент, но этой команде нужны изменения, чтобы продолжать побеждать, другая методология работы, и именно поэтому я принял это решение", - сказал З.Зидан.

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что для него решение З.Зидана стало неожиданным, но его нужно принять и уважать.

З.Зидан стал главным тренером "Реала" в начале 2016 года. С мадридским клубом он выиграл подряд три Лиги чемпионов, в том числе сезона 2017-2018 годов в финале 26 мая в Киеве против "Ливерпуля". В 2017 году З.Зидан привел "Реал" к победе в чемпионате и Суперкубке Испании. В 2016 и 2017 году выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

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