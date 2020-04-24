Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Знаменитая певица из Бенина Анжелик Киджо перепела хит "Пата-Пата" (1956) легенды южноафриканской музыки Мириам Макебы, изменив текст песни и превратив ее в гимн борьбы против коронавируса COVID-19, информирует Детский фонд ООН (UNICEF).
"Пата-Пата" на распространенном в ЮАР языке коса означает "Попробуй тронь" - в новой версии песни Анжелик Киджо поет: "Не трогай меня, мы должны мыть руки, оставайтесь дома и ждите. Каждый может помочь в борьбе с COVID-19".
"Когда-то эту песню назвали самой радостной песней в мире, теперь она внушает надежду в период коронавируса", - отмечают в UNICEF.
Анжелик Киджо в свою очередь сообщила, что посвятила песню своему другу, известному саксофонисту и ветерану афро-джаза Ману Дибанго, который скончался ранее в апреле вследствие заражения коронавирусом.
"Ману вдохновил меня. Мириам вдохновила меня, а "Пата-Пата" дала мне надежду. "Пата-Пата" всегда была с народом в период борьбы, надеюсь, она поможет еще раз", - прокомментировала выпуск ремикса Анжелик Киджо.
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