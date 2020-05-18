Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 9:34

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Большое количество случаев заражения коронавирусом в США и высокая смертность от него в сравнении с другими странами объясняется неудовлетворительным состоянием здоровья у некоторых категорий населения американцев, заявил телеканалу CNN министр здравоохранения США Алекс Азар.

"У нас в США наблюдается значительно несоразмерное влияние сопутствующих заболеваний - ожирения, гипертонии, диабета - это доказанные факты... что угрожает нам при любом заболевании", - сказал он.

Таким образом, пояснил Азар, американцам с подобными патологиями в случае инфицирования коронавируса грозят серьезные осложнения со здоровьем.

При этом он отметил, что в свете этой проблемы с трудностями в особенности могут столкнуться сообщества афроамериканцев и меньшинств на территории США.

В то же время министр заявил, что система здравоохранения США держит ситуацию под контролем даже в таких эпицентрах заболевания как Нью-Йорк, и что "результаты могли быть намного, намного хуже".

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, в США к настоящему моменту выявлены более 1,5 млн случаев заболевания коронавирусом. Скончались 90 978 инфицированных, выздоровели 346 389 человек.

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